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На границе Беларуси и Польши погиб ребенок мигрантов

Автор: Валерия Полищук

В лесу на границе Беларуси и Польши погиб годовалый ребенок сирийских мигрантов. Его родителям также потребовалась помощь, поскольку у мужчины были рваные раны на руке, а у женщины была колотая рана голени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Около двух часов ночи спасатели получили сообщение о том, что в лесу находится человек, которому требуется помощь. На месте происшествия они обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильными болями внизу живота.

"Помимо него в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины была рваная рана руки, а у женщины - ножевое ранение в голень. Их годовалый ребенок умер в лесу", - сообщили медики.

По их данным, сирийцы бродили в лесу более полутора месяца.

Глава правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович сообщил, что на это время на границе погибли 11 человек. Смерть годовалого ребенка увеличила цифру до 12.

Напомним, Евросоюз выделил 700 тысяч евро на помощь мигрантам на границе с Польшей.

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