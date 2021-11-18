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На кордоні Білорусі та Польщі загинула дитина мігрантів

Автор: Валерія Поліщук

У лісі на кордоні Білорусі та Польщі загинула однорічна дитина сирійських мігрантів. Його батькам також потрібна була допомога, оскільки у чоловіка були рвані рани на руці, а у жінки була колота рана гомілки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Близько другої години ночі рятувальники отримали повідомлення про те, що в лісі знаходиться людина, якій потрібна допомога. На місці події вони виявили зневодненого і голодного чоловіка з сильними болями внизу живота.

"Крім нього допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка була рвана рана руки, а у жінки - ножове поранення в гомілку. Їх однорічна дитина померла в лісі", - повідомили медики.

За їхніми даними, сирійці бродили в лісі більше півтора місяця.

Голова правління мусульманської релігійної громади Бохоніки Мацей Щеснович повідомив, що на цей час на кордоні загинули 11 осіб. Смерть однорічної дитини збільшила цифру до 12.

Нагадавши, Євросоюз виділив 700 тисяч євро на допомогу мігрантам на кордоні з Польщею.

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