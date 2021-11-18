На кордоні Білорусі та Польщі загинула дитина мігрантів

Близько другої години ночі рятувальники отримали повідомлення про те, що в лісі знаходиться людина, якій потрібна допомога. На місці події вони виявили зневодненого і голодного чоловіка з сильними болями внизу живота.

"Крім нього допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка була рвана рана руки, а у жінки - ножове поранення в гомілку. Їх однорічна дитина померла в лісі", - повідомили медики.

За їхніми даними, сирійці бродили в лісі більше півтора місяця.

Голова правління мусульманської релігійної громади Бохоніки Мацей Щеснович повідомив, що на цей час на кордоні загинули 11 осіб. Смерть однорічної дитини збільшила цифру до 12.