Днем 10 июня на границе Азербайджана и Армении военные устроили перестрелку. Погибших и раненых в результате инцидента нет. В произошедшем Баку и Ереван обвиняют друг друга.

Об этом сообщают пресс-службы министерств обороны Азербайджана и Армении .

В Минобороны Азербайджана отметили, что днем 10 июня на армяно-азербайджаснкой границе в Кельбаджарском районе военные подверглись обстрелу со стороны армянских позиций.

"В результате обстрела азербайджанские военнослужащие не погибли и не получили ранения", - уточнили в ведомстве, обвинив Ереван в обострении ситуации в приграничных районах.

В свою очередь в оборонном ведомстве Армении заявили, что военные Азербайджана попытались провести инженерные работы в приграничной зоне. Армянские военнослужащие попытались их остановить. В ответ азербайджанская сторона открыла огонь.

"Армянские пограничники ответили. Жертв в результате перестрелки с армянской стороны нет", - уточнили в министерстве.