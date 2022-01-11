На границе Армении и Азербайджана возобновились обстрелы. Уже есть погибший

На границе Армении и Азербайджана возобновились взаимные обстрелы. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерства обороны Азербайджана и Армении .

В частности, как заявили в Минобороны Азербайджана, армянская армия совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района, в результате обстрела погиб один военнослужащий. Также сообщается, что ответными мерами действия противника были подавлены.

Армянская сторона в свою очередь отмечает, что армия Азербайджана открыла огонь по позициям на участке Верхняя Шоржа Гегаркуникской области, в результате чего один военный получил огнестрельное ранение средней степени тяжести. Позже возобновился обстрел армянских позиций в восточной части границы якобы с применением артиллерии и беспилотников.

"Данные о потерях армянской стороны уточняются. На данный момент известно о трех раненых", - отметили в Минобороны Армении.