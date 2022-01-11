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На границе Армении и Азербайджана возобновились обстрелы. Уже есть погибший

Автор: Юлия Бойко

На границе Армении и Азербайджана возобновились взаимные обстрелы. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерства обороны Азербайджана и Армении.

В частности, как заявили в Минобороны Азербайджана, армянская армия совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района, в результате обстрела погиб один военнослужащий. Также сообщается, что ответными мерами действия противника были подавлены.

Армянская сторона в свою очередь отмечает, что армия Азербайджана открыла огонь по позициям на участке Верхняя Шоржа Гегаркуникской области, в результате чего один военный получил огнестрельное ранение средней степени тяжести. Позже возобновился обстрел армянских позиций в восточной части границы якобы с применением артиллерии и беспилотников.

"Данные о потерях армянской стороны уточняются. На данный момент известно о трех раненых", - отметили в Минобороны Армении.

Напомним, в конце 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в заключении мирного соглашения с Баку.

А уже в начале 2022 года Азербайджан заявил об обстрелах на границе со стороны Армении.

Обстрелы на границе между странами происходят периодически. Последнее серьезное обострение конфликта было осенью 2020 года, когда в ходе стремительного наступления азербайджанская армия заняла несколько районов Нагорного Карабаха, которые до этого в течение 30 лет был неподконтрольны Баку.

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