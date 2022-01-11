На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися обстріли. Вже є загиблий

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися взаємні обстріли. Сторони звинувачують одна одну в провокаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства оборони Азербайджан і Вірменія.
Зокрема, як заявили в Міноборони Азербайджану, вірменська армія вчинила провокацію в напрямку Кельбаджарського району, в результаті обстрілу загинув один військовослужбовець. Також повідомляється, що заходами у відповідь дії противника були придушені.
Вірменська сторона в свою чергу зазначає, що армія Азербайджану відкрила вогонь по позиціях на ділянці Верхня Шоржа Гегаркунікської області, в результаті чого один військовий отримав вогнепальне поранення середнього ступеня тяжкості. Пізніше поновився обстріл вірменських позицій у східній частині кордону нібито із застосуванням артилерії і безпілотників.
"Дані про втрати вірменської сторони уточнюються. На даний момент відомо про трьох поранених", - зазначили в Міноборони Вірменії.
Нагадаємо, наприкінці 2021 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван зацікавлений в укладанні мирної угоди з Баку.
А вже на початку 2022 року Азербайджан заявив про обстріли на кордоні з боку Вірменії.
Обстріли на кордоні між країнами відбуваються періодично. Останнє серйозне загострення конфлікту було восени 2020 року, коли в ході стрімкого наступу азербайджанська армія зайняла кілька районів Нагірного Карабаху, які до цього протягом 30 років був непідконтрольні Баку.