Армения заинтересована в мирном соглашении с Азербайджаном, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения заинтересована в заключении мирного соглашения с Азербайджаном. При этом он подчеркнул готовность начать переговоры с азербайджанской стороной.

"Мы заинтересованы в заключении и старте обсуждений мирного соглашения с Азербайджаном. Мы не отказывались говорить на эту тему. Если мы объявили, что хотим открыть эпоху мирного развития для нашей страны и региона, нелогично было бы, если бы мы сказали, что не хотим слышать о мирном соглашении. Оно является одной из важных задач для нас", - заявил Пашинян.

При этом он добавил, что Армения выступает за урегулирование карабахского вопроса и разблокирование коммуникаций.

По словам Пашиняна, если удастся сформировать такую модель мира, которая будет удобной и для Армении, и для Азербайджана, то возможности переговоров расширятся.