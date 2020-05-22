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В Крыму освобожденного из плена Бекирова объявили в розыск

Новости » Происшествия     22.05.2020 - 15:29
В Крыму освобожденного из плена Бекирова объявили в розыск
Фото: Эдем Бекиров (УНИАН)

Эдем Бекиров находится на подконтрольной территории с сентября 2019

Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму объявил в розыск Эдема Бекирова. Крымский татарин в сентябре 2019 был освобожден и передан Украине в ходе обмена пленными.

Об этом в Facebook сообщила правозащитная организация "Крымская солидарность".

Сообщается, что подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя приостановил уголовное дело против Бекирова и объявил его в розыск без ареста до явки в суд. Также сообщается, что защита настаивала на приостановлении дела до полного выздоровления Бекирова.

Как полагает адвокат Алексей Ладин, у суда не было оснований возобновлять рассмотрение данного уголовного дела.

Напомним, Бекирова передали Украине в ходе обмена пленными 7 сентября 2019 года. Тогда вернулись 35 политзаключенных, в том числе Олег Сенцов и украинские моряки.

Бекиров находился в крымском СИЗО по обвинению в якобы хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Был задержан на въезде на оккупированный полуостров 12 декабря 2018 года, в Крым направлялся, чтобы навестить пожилую мать и других родственников перед плановой операцией на сердце.

Сразу после обмена Бекирова прооперировали в центре неотложной и интенсивной кардиологии клиники Святослава Денисова.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины КрымрозыскЭдем Бекиров
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