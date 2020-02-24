На границе и в аэропортах Украины усилят меры из-за коронавируса в Италии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пограничники будут проверять пассажиров рейсов из Италии

В Украине на государственной границе и в аэропортах усилят меры из-за коронавируса в Италии. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, ситуацию с коронавирусом в Италии оперативно довели до подразделений пограничников.

"Чтобы усилить наблюдение за пассажирами, которые следуют из Италии. Это около 20 рейсов в неделю через столичные аэропорты", - заявил Демченко.

По его словам, пограничники будут наблюдать за состоянием здоровья пассажиров этих рейсов.

"Если у нас будет беспокойство относительно состояния их здоровья, будем советовать им обратиться к медикам или вызвать на место медперсонал. Такая же ситуация в автомобильных пунктах пропуска на границе со странами ЕС, например, через Закарпатье идут автобусные рейсы из Италии", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате вспышки коронавируса в Италии зафиксировали пятый случай смерти. В Департаменте гражданской защиты сообщили, что на данный момент в Италии зарегистрировано более 200 случаев заболевания коронавирусом.