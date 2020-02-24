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На кордоні та в аеропортах України посилять заходи через коронавірус в Італії

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 14:33
На кордоні та в аеропортах України посилять заходи через коронавірус в Італії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прикордонники перевірятимуть пасажирів рейсів з Італії

В Україні на державному кордоні та в аеропортах посилять заходи через коронавірус в Італії. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, ситуацію з коронавірусом в Італії оперативно довели до підрозділів прикордонників.

"Щоб посилити спостереження за пасажирами, які прямують з Італії. Це близько 20 рейсів в тиждень через столичні аеропорти", - заявив Демченко.

За його словами, прикордонники будуть спостерігати за станом здоров'я пасажирів цих рейсів.

"Якщо у нас буде занепокоєння щодо стану їх здоров'я, будемо радити їм звернутися до медиків або викликати на місце медперсонал. Така ж ситуація в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС, наприклад, через Закарпаття йдуть автобусні рейси з Італії", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті спалаху коронавірусу в Італії зафіксували п'ятий випадок смерті. У Департаменті цивільного захисту повідомили, що на даний момент в Італії зареєстровано понад 200 випадків захворювання коронавірусом.

В Китаї зафіксували майже 200 випадків повторного зараження коронавірусом
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