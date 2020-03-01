К границам ЕС идут более 70 тысяч мигрантов, Греция усиливает безопасность

В направлении границ с Европейским союзом направляются более 70 тысяч мигрантов из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу в Twitter.

По словам главы турецкого ведомства, по состоянию на утро 1 марта количество мигрантов, которые отправились к границам с Грецией и Болгарией составляет около 76 358 человек.

Кроме того, издание Independent сообщило, что власти Греции приняли решение об усилении мер безопасности в связи с наплывом нелегальных мигрантов из территории Турции. Для сдерживания потока беженцев Греция направляет к границе с Турцией дополнительную тысячу военных и 400 правоохранителей.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен выразила готовность оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране границ от потока нелегальных мигрантов с территории Турции.

Также РБК-Украина писало, что уже более 47 тысяч мигрантов пересекли границы Турции с ЕС после того, как Анкара решила их открыть для беженцев из Сирии. Мигранты пытаются попасть в Евросоюз через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.

Кроме того, на греческо-турецкой границе произошли столкновения между правоохранителями и нелегальными мигрантами, которые пытались пересечь границу с ЕС. В буферной зоне между Грецией и Турцией в пункте пропуска Кастаніс оказались около 500 человек.