До кордонів ЄС йдуть понад 70 тисяч мігрантів, Греція посилює безпеку

У напрямку кордонів з Європейським союзом прямують понад 70 тисяч мігрантів з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу в Twitter.

За словами глави турецького відомства, станом на ранок 1 березня кількість мігрантів, які вирушили до кордонів з Грецією та Болгарією становить близько 76 358 осіб.

Крім того, видання Independent повідомило, що влада Греції ухвалила рішення про посилення заходів безпеки у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Туреччини. Для стримування потоку біженців Греція направляє до кордону з Туреччиною додаткову тисячу військових та 400 правоохоронців.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн висловила готовність надати додаткову підтримку Греції та Болгарії в охороні кордонів від потоку нелегальних мігрантів з території Туреччини.

Також РБК-Україна писало, що вже понад 47 тисяч мігрантів перетнули кордони Туреччини з ЄС після того, як Анкара вирішила їх відкрити для біженців з Сирії. Мігранти намагаються потрапити до Євросоюзу через прикордонну з Грецією і Болгарією провінцію Едірне.

Крім того, на грецько-турецькому кордоні сталися сутички між правоохоронцями та нелегальними мігрантами, які намагалися перетнути кордон з ЄС. У буферній зоні між Грецією та Туреччиною в пункті пропуску Кастаніс опинилися близько 500 людей.