ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии из-за мигрантов

Новости » Политика     01.03.2020 - 09:12
ЕС готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии из-за мигрантов
Фото: Урсула Фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Греция и Болгария столкнулись с наплывом мигрантов из Турции

Европейский союз готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране границ от потока нелегальных мигрантов с территории Турции. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в Twitter.

По словам Фон дер Ляйен, сейчас приоритетом Евросоюза является обеспечение полной поддержки Греции и Болгарии, которые столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов после обострения в Сирии.

"Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и я находимся в постоянном контакте с премьер-министром Мицотакисом и премьер-министром Борисовым", - написала она.

ЕС готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии из-за мигрантов

Напомним, ранее сообщалось, что на греческо-турецкой границе произошли столкновения между правоохранителями и нелегальными мигрантами, которые пытались пересечь границу с ЕС. В буферной зоне между двумя границами в пункте пропуска Кастанис оказались около 500 человек.

Также РБК-Украина писало, что более 47 тысяч мигрантов пересекли границу Турции с Евросоюзом после того, как Анкара решила их открыть для беженцев из Сирии. Сирийские беженцы покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.

Турция открывает для беженцев из Сирии проход в Европу, - Эрдоган В Греции полиция применила слезоточивый газ для разгона беженцев из Турции
Новости Украины ЕвросоюзБолгарияТурцияГрецияМигранты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь