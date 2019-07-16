У границ Латвии снова заметили российские военные самолеты и корабль

Над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали 5 российских самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Кроме того, на расстоянии 6 морских миль от границы Латвии был обнаружен российский буксирный корабль "Виктор Конецкий".

"15 июля патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали российские самолеты: два Су-27, два Ту-160 и А-50", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что военные самолеты и корабли РФ неоднократно замечали возле границы с Латвией. До этого такие наблюдения были зафиксированы 16 июня. Тогда в эксклюзивной экономической зоне страны был идентифицирован российский фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431.

Также ранее в исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали появление российского военного корабля - минного тральщика класса "Александрит" Вооруженных сил России. Корабль заметили 29 мая на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы.