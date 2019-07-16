Біля кордонів Латвії знову помітили російські військові літаки та корабель

Над Балтійським морем поблизу територіальних вод Латвії ідентифікували 5 російських літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національних збройних сил Латвії у Twitter.

Крім того, на відстані 6 морських миль від кордону Латвії був виявлений російський буксирний корабель "Виктор Конецкий".

"15 липня патрульні літаки над Балтійським морем поблизу територіальних вод Латвії ідентифікували російські літаки: два Су-27, два Ту-160 і А-50" - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що військові літаки та кораблі РФ неодноразово помічали біля кордону з Латвією. До цього такі спостереження були зафіксовані 16 червня. Тоді в ексклюзивній економічній зоні країни був ідентифікований російський фрегат "Адмірал Касатонов" з бортовим номером 431.

Також раніше у винятковій економічній зоні Латвії зафіксували появу російського військового корабля - мінного тральщика класу "Александрит" Збройних сил Росії. Корабель помітили 29 травня на відстані 6,5 морських миль від державного кордону.