У границ Беларуси нагнетается силовое противостояние, - Лукашенко

Лукашенко отметил хорошую работу белорусских пограничников

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о нагнетании силового противостояния у границ страны. Об этом он сказал в субботу, 2 июня, в Бресте во время торжественного построения пограничников, передает пресс-служба президента Беларуси.

"Нашим военнослужащим удалось значительно снизить наплыв нелегальных мигрантов в государства Евросоюза. Систематически на границе выявляются лица, находящиеся в международном розыске. Совместно с другими правоохранительными органами регулярно вскрываются каналы наркотрафика", - отметил Лукашенко.

Он также заявил, что сегодня в мире "по-прежнему тревожно и непредсказуемо".

"В военное противоборство происходит практически на всех континентах. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе следствием столкновения Российской Федерации и Запада.