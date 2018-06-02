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Біля кордонів Білорусі нагнітається силове протистояння, - Лукашенко

НовиниПолітика    02.06.2018 - 16:23
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко відзначив хорошу роботу білоруських прикордонників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нагнітання силового протистояння біля кордонів країни. Про це він сказав у суботу, 2 червня, в Бресті під час урочистого шикування прикордонників, передає прес-служба президента Білорусі.

"Нашим військовослужбовцям вдалося значно знизити наплив нелегальних мігрантів в держави Євросоюзу. Систематично на кордоні виявляються особи, які перебувають у міжнародному розшуку. Спільно з іншими правоохоронними органами регулярно розкриваються канали наркотрафіку", - зазначив Лукашенко.

Він також заявив, що сьогодні в світі "як і раніше тривожно і непередбачувано".

"У військове протиборство відбувається практично на всіх континентах. Нагнітається силове протистояння, в тому числі безпосередньо біля рубежів Білорусі", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав конфлікт на Донбасі наслідком зіткнення Російської Федерації і Заходу.

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Теги публікації: Олександр Лукашенко, Білорусь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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