Біля кордонів Білорусі нагнітається силове протистояння, - Лукашенко

Лукашенко відзначив хорошу роботу білоруських прикордонників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нагнітання силового протистояння біля кордонів країни. Про це він сказав у суботу, 2 червня, в Бресті під час урочистого шикування прикордонників, передає прес-служба президента Білорусі.

"Нашим військовослужбовцям вдалося значно знизити наплив нелегальних мігрантів в держави Євросоюзу. Систематично на кордоні виявляються особи, які перебувають у міжнародному розшуку. Спільно з іншими правоохоронними органами регулярно розкриваються канали наркотрафіку", - зазначив Лукашенко.

Він також заявив, що сьогодні в світі "як і раніше тривожно і непередбачувано".

"У військове протиборство відбувається практично на всіх континентах. Нагнітається силове протистояння, в тому числі безпосередньо біля рубежів Білорусі", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав конфлікт на Донбасі наслідком зіткнення Російської Федерації і Заходу.