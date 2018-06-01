Лукашенко назвал ситуацию на Донбассе следствием столкновения России и Запада

Президент Беларуси отметил, что столкновение России и Запада также проявляется и в Сирии

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе следствием столкновения Российской Федерации и Запада, передает агентство "Белта".

"Основная угроза, как я ее вижу, - столкновения интересов крупных государств… Столкновение между Россией и Западом, Россией и США", - сказал лидер Беларуси.

Он подчеркнул, что такие столкновения имеют свои проявления, в частности, в ситуации на Донбассе и Сирии.

Лукашенко добавил, что в Сирии, в частности, столкнулись интересы крупных держав.

"Лоб в лоб стоят на позициях (в Сирии, - ред.) порой Россия, особенно Иран и США. Точно так и в Украине. Мне кажется, что там бы, может быть, и был мир, если бы в этом противостоянии не были заинтересованы другие", - подытожил президент Беларуси.

Напомним, в феврале Беларусь предложила для урегулирования ситуации на Донбассе ввести туда своих миротворцев.