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Лукашенко назвал ситуацию на Донбассе следствием столкновения России и Запада

НовостиПолитика    01.06.2018 - 16:37
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси отметил, что столкновение России и Запада также проявляется и в Сирии

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе следствием столкновения Российской Федерации и Запада, передает агентство "Белта".

"Основная угроза, как я ее вижу, - столкновения интересов крупных государств… Столкновение между Россией и Западом, Россией и США", - сказал лидер Беларуси.

Он подчеркнул, что такие столкновения имеют свои проявления, в частности, в ситуации на Донбассе и Сирии.

Лукашенко добавил, что в Сирии, в частности, столкнулись интересы крупных держав.

"Лоб в лоб стоят на позициях (в Сирии, - ред.) порой Россия, особенно Иран и США. Точно так и в Украине. Мне кажется, что там бы, может быть, и был мир, если бы в этом противостоянии не были заинтересованы другие", - подытожил президент Беларуси.

Напомним, в феврале Беларусь предложила для урегулирования ситуации на Донбассе ввести туда своих миротворцев.

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Теги публикации: Александр Лукашенко, Российская Федерация, Запад  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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