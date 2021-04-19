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Гранды европейского футбола объявили о создании Суперлиги. В УЕФА грозят исключением

Автор: Игорь Литвиненко

В европейскому футболе грядет революция - 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира Европейской Суперлиги (ESL). В УЕФА клубам пригрозили исключением из турниров под своей эгидой.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что согласие на создание участвовать в Суперлиге дали уже 6 клубов из Английской Премьер-лиги - "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед" и "Тоттэнхэм", и по три клуба из Италии и Испании - "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

Матчи нового клубного турнира планируют проводить посреди недели. При этом клубы продолжат участие в национальных турнирах.

Первый сезон в ESL хотят начать "как можно скорее". При этом сейчас ожидается присоединение еще трех клубов. По информации итальянского журналиста Николо Скира, это могут быть "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Порту".

"В будущем клубы-основатели с нетерпением ждут проведения переговоров с УЕФА и ФИФА о совместной работе над достижением наилучших результатов для новой лиги и футбола в целом. Формирование Суперлиги происходит в то время, когда глобальная пандемия усилила нестабильность в существующей экономической модели европейского футбола", - сообщили в ESL.

Президентом Европейской Суперлиги будет президент "Реала" Флорентино Перес.

"Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол - единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность как больших клубов состоит в том, чтобы удовлетворить их пожелания", - отметил Перес.

При этом в УЕФА, Английская футбольная ассоциация, английская Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация, Ла Лига, а также Итальянская футбольная федерация и Серия А уже осудили создание нового турнира, а также заявили, что клубы, которые будут принимать участие в турнире могут быть исключены из турниров под эгидой УЕФА, а также национальных чемпионатов.

Напомним, в 2018 году появилась информация, что 11 грандов европейского футбола планируют создать новый турнир - европейскую Суперлигу. Тогда президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что "сейчас это все на стадии фантастика или выдумки".

Также РБК-Украина писало, что УЕФА рассматривает возможность изменения формата проведения Лиги чемпионов.

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