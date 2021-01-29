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УЕФА намерен реформировать Лигу чемпионов

Пятница 29 января 2021 16:15
УЕФА намерен реформировать Лигу чемпионов
Фото: (uefa.com)
Автор: Вера Олейник

УЕФА рассматривает возможность изменения формата проведения Лиги чемпионов. Эта информация появилась на фоне новостей о создании закрытой европейской Суперлиги.

Об этом сообщает AS.

Президент организации Александер Чеферин уже ведет переговоры с пятью представителями ассоциации европейских клубов (ECA), а именно с мадридским "Реалом", "Ювентусом", "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче" и ПСЖ.

В рамках возможной реформы может быть создана новая компания, влияние в которой будут иметь и УЕФА, и клубы-участники. Чеферин готов предоставить европейским топ-клубам больше влияния на новый турнир, а также планирует выработать новую систему распределения доходов, которая удовлетворяла бы крупнейшие клубы.

Ведутся переговоры о проекте на 9 лет, старт обновленного турнира запланирован на 2024 год. Если стороны быстро дадут согласие, то проект может быть запущен и раньше.

При этом отмечается, что на фоне реформы могут произойти изменения в национальных чемпионатах. Число команд в лигах могут ограничить 16-18, а кубковые национальные соревнования будут проводиться в 4-5 раундов.

Напомним, все 12 городов подтвердили УЕФА намерение провести Евро-2020, перенесенного из-за коронавируса на год, по ранее утвержденному расписанию.

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