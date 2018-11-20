Суперлиги нет и не будет, - президент УЕФА Чеферин

Фото: Александер Чеферин (dfb.de)

Президент УЕФА исключил создание турнира из топ-клубов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил уверенность в том, что европейская суперлига не будет создана. Его заявление цитирует BBC Sport.

"Суперлиги нет и не будет. Сейчас это все на стадии фантастика или выдумки", - подчеркнул Чеферин.

Он отметил, что существующие турниры УЕФА полностью удовлетворяют идее развития мирового футбола. В настоящее время ведутся переговоры об изменении формата Лиги чемпионов для обеспечения более прибыльной трансляции.

"У нас есть ряд мыслей по его совершенствованию, но создание Суперлиги исключено. Каждый клуб будет иметь возможность участвовать в любом европейском соревновании", - добавил президент УЕФА.

Чеферин уточнил, что планы по реформированию футбола осуществятся в 2024 году.

Ранее появилась информация, что 11 топ-клубов Европы ("Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Милан", ПСЖ и "Бавария" в 2021 году создадут европейскую Суперлигу как альтернативу не только Лиге чемпионов, но и внутренним чемпионатам.

Клубы получат право на участие в турнире в течение 20 лет без вероятности вылета, в качестве гостей в лигу будут приглашены еще пять команд. В список могут включить "Атлетико", "Боруссию" Д, "Марсель", "Интер" и "Рому".