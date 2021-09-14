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Гранаты, взрывчатка и патроны: на границе с Беларусью обнаружен схрон оружия

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Ровенская область, Вторник 14 сентября 2021 15:54
Гранаты, взрывчатка и патроны: на границе с Беларусью обнаружен схрон оружия Фото: СБУ обнаружила схрон оружия на границе с Беларусью (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила схрон с оружием на границе с Беларусью. Арсенал был найден во время проведения антитеррористических учений в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Указано, что оружие было спрятано в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь.

"Его (схрон - ред.) удалось выявить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

По информации силовиков, из тайника было изъято:

  • 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;
  • 8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;
  • 5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид);
  • 2 магазина к АК-74;
  • 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

После чего изъятые боеприпасы и средства поражения были направлены на проведение экспертиз.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.

Фото: СБУ обнаружила схрон оружия на границе с Беларусью (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Беларусь Арсенал
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