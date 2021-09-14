Гранати, вибухівка та набої: на кордоні з Білоруссю виявлено схрон зброї
Служба безпеки України (СБУ) виявила схрон зі зброєю на кордоні з Білоруссю. Арсенал було знайдено під час проведення антитерористичних навчань у Рівненській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Вказано, що зброя була захована у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Республікою Білорусь.
"Його (схрон - ред.) вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме - під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України", - йдеться в повідомленні.
За інформацією силовиків, з тайника було вилучено:
- 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26;
- 8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них;
- 5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);
- 2 магазини до АК-74;
- 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.
Після чого вилучені боєприпаси та засоби ураження було направлено на проведення експертиз.
Наразі тривають слідчі дії.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) ККУ.
Фото: СБУ виявила схрон зброї на кордоні з Білоруссю (ssu.gov.ua)