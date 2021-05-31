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Гранатометы и стрелецкое оружие: боевики пять раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

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Донбасс, Понедельник 31 мая 2021 17:43
Гранатометы и стрелецкое оружие: боевики пять раз обстреляли позиции ООС на Донбассе Фото: боевики пять раз обстреляли позиции ООС на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 31 мая, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеский обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного. Оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

Неподалеку Авдеевка боевики применили в направлении украинских позиций автоматические станковые гранатометы, а вблизи Майорска - ручные противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Золотое-4 российско-оккупационные войска совершили обстрел из стрелкового оружия.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Врежский БПЛА был вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 30 мая, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

Кроме того, в районе донецкого аэропорта опять слышны взрывы. Наблюдатели ОБСЕ рассказали о нарушениях на Донбассе за 28 мая.

Добавим, что боевики стреляют по инфраструктуре на Донбассе из противотанковых ракетных комплексов. В этот же день в результате обстрелов ранили украинского воина.

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