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Возле донецкого аэропорта опять стало громко: ОБСЕ зафиксировала 457 нарушений на Донбассе

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Украина, Воскресенье 30 мая 2021 03:39
Возле донецкого аэропорта опять стало громко: ОБСЕ зафиксировала 457 нарушений на Донбассе Фото: ОБСЕ зафиксировала много нарушений на Донбассе(facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

На Донбассе все еще не действует режим "тишины". Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксируют нарушения прекращения огня в новых районах.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 29 мая.

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали 457 нарушений "тишины". При этом в Донецкой области их обнаружили 383, в том числе 77 взрывов. Наблюдатели ОБСЕ отмечают, что 74 взрыва расцениваются ими, как взрывы "неопределенного происхождения", 2 взрыва прогремели в воздухе, а 1 - это разрыв.

При этом в ОБСЕ отмечают, что в районе донецкого аэропорта опять стало громко.

"Большинство нарушений произошли в районе к югу от разрушенного международного аэропорта "Донецк", а также в районах к северу от н. п. Широкино, где также зафиксировано большинство взрывов", - говорится в сообщении.

К примеру, в Широкино слышали 54 взрыва неопределенного происхождения. Кроме взрывов в Донецкой области зафиксировали вспышки дульного пламени (Авдеевка), обстрел из стрелкового оружия (Богдановка, Петровское).

В Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения.

Отмечается, что большинство нарушений наблюдатели зафиксировали в районе Попасной. Там слышали 23 очереди из крупнокалиберных пулеметов. В районе Орехово наблюдатели слышали 5 очередей из этого оружия.

Напомним, боевики на Донбассе использовали противотанковые ракетные комплексы и били из минометов. Об этом сообщили в штабе ООС 29 мая.

Ранее сообщалось, что боевики стреляли по гражданской инфраструктуре на Донбассе. В результате обстрелов 28 мая был ранен украинский воин.

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