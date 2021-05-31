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Гранатомети і стрілецька зброя: бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

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Донбас, Понеділок 31 травня 2021 17:43
Гранатомети і стрілецька зброя: бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 31 Травня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожий обстріли були зафіксовані поблизу Водяного. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Неподалік Авдіївка бойовики застосували в напрямку українських позицій автоматичні станкові гранатомети, а поблизу Майорська-ручні протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Золоте - 4 російсько-окупаційні війська здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Крім цього, в напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Врезький БПЛА був вчасно пригнічений засобами РЕБ.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 травня, бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів українські військові не постраждали.

Крім того, у районі Донецького аеропорту знову чути вибухи. Спостерігачі ОБСЄ розповіли про порушення на Донбасі за 28 травня.

Додамо, що бойовики стріляють по інфраструктурі на Донбасі з протитанкових ракетних комплексів. Цього ж дня внаслідок обстрілів поранили українського воїна.

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