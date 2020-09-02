Граната под ОП: задержанному грозит до трех лет тюрьмы

Полиция Киева открыла дело после задержания мужчины с гранатой возле Офиса президента. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По данному факту было открыто дело по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Правоохранители отметили, что 54-летний мужчина был задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

"В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса и цель его хранения", - сообщили в полиции.

Санкциями статьи предусмотрено лишение свободы до трех лет, штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы от 100 до 240 часов, либо арест от 3 до 6 месяцев.

Напомним, вечером 1 сентября в столице возле Офиса президента задержали мужчину, у которого выявили гранату.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в правительственном квартале Киева усилили меры безопасности правоохранители.