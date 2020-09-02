Граната под ОП: задержанному грозит до трех лет тюрьмы

Полиция Киева открыла дело после задержания мужчины с гранатой возле Офиса президента. Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
По данному факту было открыто дело по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Правоохранители отметили, что 54-летний мужчина был задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
"В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса и цель его хранения", - сообщили в полиции.
Санкциями статьи предусмотрено лишение свободы до трех лет, штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы от 100 до 240 часов, либо арест от 3 до 6 месяцев.
Напомним, вечером 1 сентября в столице возле Офиса президента задержали мужчину, у которого выявили гранату.
Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в правительственном квартале Киева усилили меры безопасности правоохранители.