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Граната під ОП: затриманому загрожує до трьох років в'язниці

Автор: Игорь Литвиненко

Поліція Києва відкрила справу після затримання чоловіка з гранатою біля Офісу президента. Йому загрожує до трьох років в'язниці.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

За даним фактом було порушено справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Правоохоронці зазначили, що 54-річний чоловік був затриманий. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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"В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють походження боєприпасу і мета його зберігання", - повідомили в поліції.

Санкціями статті передбачено позбавлення волі до трьох років, штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи від 100 до 240 годин, або арешт від 3 до 6 місяців.

Нагадаємо, увечері 1 вересня в столиці біля Офісу президента затримали чоловіка, у якого виявили гранату.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні в урядовому кварталі Києва посилили заходи безпеки правоохоронці.

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