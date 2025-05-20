Гран-прі Монако 2025: розклад, час початку та де дивитися гонку Формули-1

Розклад гоночного вікенду (за київським часом)

П’ятниця, 23 травня

Перша вільна практика - 14:30-15:30

Друга вільна практика: 18:00-19:00

Субота, 24 травня

Третя вільна практика: 13:30-14:30

Кваліфікація: 17:00-18:00

Неділя, 25 травня

Гонка: 16:00

Примітка: Час вказано згідно з офіційним розкладом Формули-1.

Де дивитися Гран-прі Монако 2025

Пряму трансляцію всіх сесій гоночного вікенду, включаючи вільні практики, кваліфікацію та гонку, в Україні ексклюзивно покаже медіасервіс Setanta Sports. Перегляд буде доступний на платформі Setanta Sports та на лінійних каналах сервісу.

Також перегляд можливий через офіційний стримінговий сервіс F1 TV Pro, який надає доступ до всіх сесій, включаючи онборд-камери та телеметрію.

Особливості Гран-прі Монако 2025

Гран-прі Монако - один із найстаріших етапів Формули-1, який вперше відбувся у 1929 році.

Однією з головних особливостей є сама траса Монте-Карло. Прокладена вузькими вулицями князівства, вона не прощає помилок. Будь-яка неточність пілота може призвести до контакту з бар'єром, що часто закінчується сходом з дистанції.

Обгони на цій трасі є вкрай складними, що робить кваліфікацію особливо важливою - позиція на старті часто визначає підсумковий результат гонки.

Гран-прі Монако 2016 (фото: facebook.com/Formula1)

Вперше в історії Гран-прі Монако введено обов'язкову стратегію з двома піт-стопами для кожного гонщика, незалежно від погодних умов. Це означає, що всі учасники повинні зробити щонайменше дві зупинки в боксах під час гонки.

Також кожен гонщик зобов'язаний використати щонайменше три комплекти шин під час заїзду, з мінімум двома різними складами в сухих умовах. Це правило спрямоване на збільшення варіативності стратегій та підвищення інтриги перегонів.

Ці нововведення спрямовані на підвищення динаміки та інтриги одного з найпрестижніших етапів Формули-1.