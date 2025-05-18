ua en ru
Нд, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ферстаппен красиво переміг на першому Гран-прі в Європі: драма для Піастрі та стратегія "Феррарі"

Імола, Неділя 18 травня 2025 18:36
UA EN RU
Ферстаппен красиво переміг на першому Гран-прі в Європі: драма для Піастрі та стратегія "Феррарі" Фото: Макс Ферстаппен (x.com/F1)
Автор: Андрій Костенко

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен здобув впевнену перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї, що став першим європейським етапом поточного сезону Формули-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Як пройшла гонка

Нідерландець стартував другим, але вже на перших метрах обійшов володаря поула Оскара Піастрі ("Макларен"), скориставшись його боротьбою з Джорджем Расселлом з "Мерседеса".

Враховуючи вузьку і складну для обгонів трасу, ранній прорив Ферстаппена фактично гарантував йому перемогу. Ландо Норріс ("Макларен") намагався нав'язати боротьбу, але так і не зміг наблизитися менше ніж на три секунди. Після піт-стопів перевага нідерландця лише зросла, а на фініші він випередив найближчого переслідувача на 6 секунд.

Ферстаппен красиво переміг на першому Гран-прі в Європі: драма для Піастрі та стратегія &quot;Феррарі&quot;

Піастрі, маючи старі шини та сумнівну стратегію з двома піт-стопами, втратив друге місце на користь Норріса та фінішував третім. Австралієць був відверто розчарованим – після завойованого поула він мав амбіції на перемогу.

До топ-6 увійшли Льюїс Хемілтон ("Феррарі"), Алекс Албон ("Вільямс") та Шарль Леклер ("Феррарі").

"Феррарі", попри песимістичні прогнози, провела солідний етап. Впевнена стратегія дозволила Хемілтону та Леклеру завершити гонку у топ-6.

Не обійшлося й без сходів. На 28-му колі дистанцію покинув Естебан Окон ("Хаас"), а місцевий улюбленець Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") був змушений зійти на 44-му через технічні проблеми.

До очкової зони також пробились Ізак Аджар ("Рейсінг Буллз") та Юкі Цунода ("Ред Булл"). Особливо варто відзначити японця, який після серйозної аварії у кваліфікації стартував із піт-лейн, але зумів прорватися у топ-10.

Ферстаппен красиво переміг на першому Гран-прі в Європі: драма для Піастрі та стратегія &quot;Феррарі&quot;

Хто лідирує в сезоні

Після першого європейського етапу лідерство у загальному заліку зберігає Піастрі, який випереджає напарника Норріса та Ферстаппена. В Кубку конструкторів лідерство впевнено утримує "Макларен".

Особистий залік

  1. Оскар Піастрі ("Макларен") – 146
  2. Ландо Норріс ("Макларен") – 133
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 124

Кубок конструкторів

  1. "Макларен" – 246
  2. "Мерседес" – 141
  3. "Ред Булл" – 105

Раніше "Динамо" здобуло 30-й чемпіонський титул в історії клубу.

А Магучіх одним стрибком тріумфувала в Токіо.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Кожна третя відстрочка вже онлайн: що ще покращив "Резерв+" за рік після запуску
Кожна третя відстрочка вже онлайн: що ще покращив "Резерв+" за рік після запуску
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну