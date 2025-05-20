Гран-при Монако 2025: расписание, время начала и где смотреть гонку Формулы-1

Расписание гоночного уикенда (по киевскому времени)

Пятница, 23 мая

Первая свободная практика - 14:30-15:30

Вторая свободная практика: 18:00-19:00

Суббота, 24 мая

Третья свободная практика: 13:30-14:30

Квалификация: 17:00-18:00

Воскресенье, 25 мая

Гонка: 16:00

Примечание: Время указано согласно официальному расписанию Формулы-1.

Где смотреть Гран-при Монако 2025

Прямую трансляцию всех сессий гоночного уикенда, включая свободные практики, квалификацию и гонку, в Украине эксклюзивно покажет медиасервис Setanta Sports. Просмотр будет доступен на платформе Setanta Sports и на линейных каналах сервиса.

Также просмотр возможен через официальный стриминговый сервис F1 TV Pro, который предоставляет доступ ко всем сессиям, включая онборд-камеры и телеметрию.

Особенности Гран-при Монако 2025

Гран-при Монако - один из старейших этапов Формулы-1, который впервые состоялся в 1929 году.

Одной из главных особенностей является сама трасса Монте-Карло. Проложенная по узким улицам княжества, она не прощает ошибок. Любая неточность пилота может привести к контакту с барьером, что часто заканчивается сходом с дистанции.

Обгоны на этой трассе крайне сложны, что делает квалификацию особенно важной - позиция на старте часто определяет итоговый результат гонки.

Гран-при Монако 2016 (фото: facebook.com/Formula1)

Впервые в истории Гран-при Монако введена обязательная стратегия с двумя пит-стопами для каждого гонщика, независимо от погодных условий. Это означает, что все участники должны сделать как минимум две остановки в боксах во время гонки.

Также каждый гонщик обязан использовать не менее трех комплектов шин во время заезда, с минимум двумя разными составами в сухих условиях. Это правило направлено на увеличение вариативности стратегий и повышение интриги гонки.

Эти нововведения направлены на повышение динамики и интриги одного из самых престижных этапов Формулы-1.