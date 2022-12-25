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Без графіків: у Києві та області продовжуються екстрені відключення світла

Фото: у Києві та області продовжуються екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві та області станом на 25 грудня продовжуються продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Тож графіки все ще не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора ситуація з електропостачанням у Києві дещо покращилася, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу.

Додамо, раніше в КМДА попередили жителів столиці, поки що неможливо говорити про повернення міста до чітких графіків відключення світла, адже ситуація з енергопостачанням складна.

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КиївенергетикиЕлектроенергія