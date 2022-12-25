Без графіків: у Києві та області продовжуються екстрені відключення світла

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора ситуація з електропостачанням у Києві дещо покращилася, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу.

Додамо, раніше в КМДА попередили жителів столиці, поки що неможливо говорити про повернення міста до чітких графіків відключення світла, адже ситуація з енергопостачанням складна.

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