Без графиков: в Киеве и области продолжаются экстренные отключения света

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера ситуация с электроснабжением в Киеве несколько улучшилась, энергетикам удалось перераспределить нагрузку на сеть.

Добавим, ранее в КГГА предупредили жителей столицы, пока невозможно говорить о возвращении города к четким графикам отключения света, ведь ситуация с энергоснабжением сложная.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.