Графіки не всюди. Як вимикають світло по Україні 27 листопада: список

Які обмеження діють по країні

За рішенням "Укренерго", протягом доби з 00:00 до 23:59 діють:

графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

У Міненерго зазначають, що ворог протягом доби атакував енергетичні об’єкти у кількох областях. Через це зранку зафіксовано локальні аварійні знеструмлення, а відновлювальні роботи тривають безперервно. У Харківській, Полтавській та Сумській областях додатково застосовуються аварійні відключення.

АТ "Сумиобленерго" та АТ "Полтаваобленерго" повідомляють, що ведені графіки аварійних відключень для 5 черг.

Київ та область

ДТЕК Київські електромережі повідомляють про стабілізаційні відключення з 06:00 до 23:59.

Графік відключення електроенергії в Києві 27 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

ДТЕК Київські регіональні електромережі також застосовують стабілізаційні обмеження протягом дня.

Графік відключення електроенергії в Київській області 27 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Жителів Києва та області закликають економно споживати електроенергію, щоб уникнути екстрених відключень.

Дніпропетровська область

За даними ДТЕК Дніпровські електромережі, у Дніпрі та області стабілізаційні відключення триватимуть з 06:00 до 00:00.

Графік відключення електроенергії в Дніпропетровській області 27 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Одеська область

В Одеській області частина Приморського, Пересипського та Ізмаїльського районів залишилися без світла через локальну аварію. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, за наказом "Укренерго", 27 листопада в регіоні діють стабілізаційні відключення з 06:00 до 23:59.

Графік відключення електроенергії в Одеській області 27 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Протягом доби 27 листопада також будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії у всіх інших регіонах України.

Оператори мереж закликають споживачів економно використовувати електроенергію, оскільки це допомагає зменшити навантаження на систему і уникнути екстрених відключень.

Де знайти графіки відключення електроенергії

Щоб перевірити планові, стабілізаційні або аварійні відключення світла, українцям варто користуватися офіційними джерелами інформації. Графіки публікують як місцеві обленерго, так і мережеві оператори.

Актуальну інформацію можна знайти:

на сайтах місцевих обленерго;

на сайтах ДТЕК для регіонів, де працює компанія (ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Одеські електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі);

соціальні мережі та месенджери.

Графіки та попередження також часто публікують:

на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у Facebook;

у їхніх каналах у Viber та Telegram.

Перевірити інформацію про відключення можна також: