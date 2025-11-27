Графики не везде. Как выключают свет по Украине 27 ноября: список

Какие ограничения действуют по стране

По решению "Укрэнерго", в течение суток с 00:00 до 23:59 действуют:

графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В Минэнерго отмечают, что враг в течение суток атаковал энергетические объекты в нескольких областях. Из-за этого утром зафиксированы локальные аварийные обесточивания, а восстановительные работы продолжаются непрерывно. В Харьковской, Полтавской и Сумской областях дополнительно применяются аварийные отключения.

АО "Сумыоблэнерго" и АО "Полтаваоблэнерго" сообщают, что ведены графики аварийных отключений для 5 очередей.

Киев и область

ДТЭК Киевские электросети сообщают о стабилизационных отключениях с 06:00 до 23:59.

График отключения электроэнергии в Киеве 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

ДТЭК Киевские региональные электросети также применяют стабилизационные ограничения в течение дня.

График отключения электроэнергии в Киевской области 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

Жителей Киева и области призывают экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать экстренных отключений.

Днепропетровская область

По данным ДТЭК Днепровские электросети, в Днепре и области стабилизационные отключения продлятся с 06:00 до 00:00.

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

Одесская область

В Одесской области часть Приморского, Пересыпского и Измаильского районов остались без света из-за локальной аварии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, по приказу "Укрэнерго", 27 ноября в регионе действуют стабилизационные отключения с 06:00 до 23:59.

График отключения электроэнергии в Одесской области 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

В течение суток 27 ноября также будут применены графики почасовых отключений электроэнергии во всех остальных регионах Украины.

Операторы сетей призывают потребителей экономно использовать электроэнергию, поскольку это помогает уменьшить нагрузку на систему и избежать экстренных отключений.

Где найти графики отключения электроэнергии

Чтобы проверить плановые, стабилизационные или аварийные отключения света, украинцам стоит пользоваться официальными источниками информации. Графики публикуют как местные облэнерго, так и сетевые операторы.

Актуальную информацию можно найти:

на сайтах местных облэнерго;

на сайтах ДТЭК для регионов, где работает компания (ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Донецкие электросети);

социальные сети и мессенджеры.

Графики и предупреждения также часто публикуют:

на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в Facebook;

в их каналах в Viber и Telegram.

Проверить информацию об отключении можно также: