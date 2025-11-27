RU

Общество Образование Деньги Изменения

Графики не везде. Как выключают свет по Украине 27 ноября: список

Фото: Опубликованы графики отключения света 27 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 27 ноября, во всех регионах Украины применяются ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам, которые вызвали повреждения линий и локальные обесточивания.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Какие ограничения действуют по стране

По решению "Укрэнерго", в течение суток с 00:00 до 23:59 действуют:

  • графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2,5 очередей;
  • графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В Минэнерго отмечают, что враг в течение суток атаковал энергетические объекты в нескольких областях. Из-за этого утром зафиксированы локальные аварийные обесточивания, а восстановительные работы продолжаются непрерывно. В Харьковской, Полтавской и Сумской областях дополнительно применяются аварийные отключения.

АО "Сумыоблэнерго" и АО "Полтаваоблэнерго" сообщают, что ведены графики аварийных отключений для 5 очередей.

Киев и область

ДТЭК Киевские электросети сообщают о стабилизационных отключениях с 06:00 до 23:59.

График отключения электроэнергии в Киеве 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

ДТЭК Киевские региональные электросети также применяют стабилизационные ограничения в течение дня.

График отключения электроэнергии в Киевской области 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

Жителей Киева и области призывают экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать экстренных отключений.

Днепропетровская область

По данным ДТЭК Днепровские электросети, в Днепре и области стабилизационные отключения продлятся с 06:00 до 00:00.

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

Одесская область

В Одесской области часть Приморского, Пересыпского и Измаильского районов остались без света из-за локальной аварии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, по приказу "Укрэнерго", 27 ноября в регионе действуют стабилизационные отключения с 06:00 до 23:59.

График отключения электроэнергии в Одесской области 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

В течение суток 27 ноября также будут применены графики почасовых отключений электроэнергии во всех остальных регионах Украины.

Операторы сетей призывают потребителей экономно использовать электроэнергию, поскольку это помогает уменьшить нагрузку на систему и избежать экстренных отключений.

Где найти графики отключения электроэнергии

Чтобы проверить плановые, стабилизационные или аварийные отключения света, украинцам стоит пользоваться официальными источниками информации. Графики публикуют как местные облэнерго, так и сетевые операторы.

Актуальную информацию можно найти:

  • на сайтах местных облэнерго;
  • на сайтах ДТЭК для регионов, где работает компания (ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Донецкие электросети);
  • социальные сети и мессенджеры.

Графики и предупреждения также часто публикуют:

  • на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в Facebook;
  • в их каналах в Viber и Telegram.

Проверить информацию об отключении можно также:

  • в чат-ботах облэнерго или ДТЭК (Viber/Telegram);
  • в личном кабинете потребителя на сайте оператора.

Ранее РБК-Украина писало, что, по данным Минэнерго, главной проблемой энергосистемы является не нехватка электроэнергии, а невозможность доставить ее между регионами из-за массированных российских ударов по линиям передачи и трансформаторам. Из-за поврежденных высоковольтных "мостов" электричество часто остается в регионах генерации и не может попасть в дефицитные области. Именно поэтому "Укрэнерго" вынуждено применять различные очереди почасовых отключений, чтобы избежать системной аварии.

Также мы рассказывали, что глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что ухудшение ситуации в энергосистеме из-за сильных морозов пока не прогнозируется, и более долгих отключений света, вроде 10-12 часов подряд, не ожидают. По его словам, повышенное потребление в холодную погоду компенсируется увеличением генерации и импортом электроэнергии. В то же время из-за постоянных атак РФ украинцам стоит быть готовыми к различным сценариям.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сообщения Министерства энергетики Украины, ДТЭК, региональных облэнерго.

