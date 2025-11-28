Графіки у всіх областях: як вимикатимуть світло 28 листопада

В Україні 28 листопада у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України та "Укренерго" .

"Укренерго" зазначає, що внаслідок попередніх масованих ракетних і дронових атак енергосистема працює в умовах дефіциту. Через це сьогодні в усіх областях з 00:00 до 23:59 вимушено застосовують:

погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових підприємств.

У Міненерго додають, що в усіх постраждалих регіонах продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Завдяки вже проведеним заходам тривалість знеструмлень вдалося суттєво скоротити, але потреба в обмеженнях зберігається.

Як вимикатимуть світло у різних регіонах

У Києві стабілізаційні відключення триватимуть 28 листопада з 06:00 до 23:59.

Графік відключення електроенергії в Києві 28 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

У Київській області обмеження діятимуть 28 листопада у той самий часовий проміжок.

Графік відключення електроенергії в Київській області 28 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

В Одеській області, окрім стабілізаційних відключень 28 листопада, у частині Пересипського та Приморського районів Одеси, а також в Ізмаїльському районі зафіксовано локальну аварію. Фахівці вже працюють над її ліквідацією та відновленням живлення.

Графік відключення електроенергії в Одеській області 28 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

У Дніпропетровській області стабілізаційні відключення триватимуть протягом усієї доби 28 листопада - з 00:00 до 24:00.

Графік відключення електроенергії в Дніпропетровській області 28 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Обсяги відключень можуть відрізнятися залежно від регіону. Наприклад, "Житомиробленерго" повідомляє, що вимикатимуть світло в таких обсягах:

з 06.00 до 08.00 - 1,5 черги;

з 08.00 до 11.00 - 2,0 черги;

з 11.00 до 17.00 - 2,5 черги;

з 17.00 до 20.00 - 1,5 черги;

з 20.00 до 23.00 - 0,5 черги.

Водночас у Полтавській області заплановані такі обмеження:

з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черги;

з 06:00 по 08:00 - 1,5 черги;

з 08:00 по 20:00 - 2,5 черги;

з 20:00 по 22:00 - 1,5 черги;

з 22:00 по 23:59 - 0,5 черги.

Споживання зростає

За даними Укренерго, станом на 9:30 ранку споживання електроенергії було на 2,3% вищим, ніж добою раніше. Причини:

зниження температури повітря;

висока хмарність, що зменшує ефективність приватних сонячних станцій;

збільшення навантаження на мережу.

Вчорашній вечірній максимум також був вищим за попередній - на 1,4%.

Де знайти графіки відключення світла

Актуальні графіки можна переглянути на офіційних сайтах місцевих обленерго та операторів системи розподілу. Енергетики радять стежити за оновленнями саме на регіональних сторінках, оскільки інформація може змінюватися протягом доби.

Найзручніше ознайомитись з інформацією на сайтах обленерго свого регіону: "Вінницяобленерго", "Житомиробленерго", "Львівобленерго", "Рівнеобленерго", "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Харківобленерго" та інших. Для Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей актуальні графіки публікує ДТЕК.

Оновлення також з'являються на офіційних сторінках енергокомпаній у Facebook, у Telegram- та Viber-каналах. Крім того, перевірити інформацію можна у чат-ботах або в особистому кабінеті споживача.

Українців просять економити

Енергетики наголошують, що ощадливе споживання - критично важливе для стабільної роботи системи. Рекомендації:

обмежити використання потужних електроприладів;

перенести енергоємні процеси на нічні години - після 22:00;

зменшити навантаження в пікові періоди - вранці та ввечері.

Це допоможе мінімізувати тривалість вимушених відключень і уникати екстрених знеструмлень.