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У Харкові передумали відключати опалення за графіком

Фото: у Харкові не відключатимуть опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через те, що синоптики прогнозують похолодання в Харківській області найближчими днями, у Харкові з вечора 28 березня не будуть застосовувати графіки відключення тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"У нас завтра останній день дискретного регулювання, ми плануємо з 17.00 нікого не вимикати, ми плануємо вийти вночі на гідравлічний режим, умовно, зимовий, щоб не допустити того, щоб люди мерзли", - сказав технічний директор "Харківських теплових мереж" Євген Кауркін.

Зазначимо, раніше у зв'язку із суттєвим потеплінням у Харкові запровадили графіки, за якими на якийсь час вимикали опалення в будинках мешканців міста.

Раніше ми писали, що Україна закінчує важкий опалювальний сезон. Вже у шести областях завдяки теплій погоді опалення відключили раніше запланованого.

Також нагадаємо, що, за прогнозами синоптиків,завтра в Україні очікується суттєве похолодання, яке першими відчують мешканці західних регіонів.

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Опалювальный сезонхарков