У Харкові передумали відключати опалення за графіком

"У нас завтра останній день дискретного регулювання, ми плануємо з 17.00 нікого не вимикати, ми плануємо вийти вночі на гідравлічний режим, умовно, зимовий, щоб не допустити того, щоб люди мерзли", - сказав технічний директор "Харківських теплових мереж" Євген Кауркін.

Зазначимо, раніше у зв'язку із суттєвим потеплінням у Харкові запровадили графіки, за якими на якийсь час вимикали опалення в будинках мешканців міста.