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В Харькове передумали отключать отопление по графику

Фото: в Харькове не будут отключать отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за того, что синоптики прогнозируют похолодание в Харьковской области в ближайшие дни, в Харькове с вечера 28 марта не будут применять графики отключения тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Суспільне.

"У нас завтра последний день дискретного регулирования, мы планируем с 17:00 никого не выключать, мы планируем выйти ночью на гидравлический режим, условно, зимний, чтобы не допустить того, чтобы люди мерзли", - сказал технический директор "Харьковских тепловых сетей" Евгений Кауркин.

Отметим, ранее в связи с существенным потеплением в Харькове ввели графики, по которым на время отключали отопление в домах жителей города.

Ранее мы писали о том, что Украина заканчивает тяжелый отопительный сезон. Уже в шести областях благодаря теплой погоде отопление отключили раньше запланированного.

Также напомним, что, по прогнозам синоптиков, завтра в Украине ожидается существенное похолодание, которое первыми ощутят жители западных регионов.

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Отопительный сезонхарков