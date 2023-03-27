В Харькове передумали отключать отопление по графику

"У нас завтра последний день дискретного регулирования, мы планируем с 17:00 никого не выключать, мы планируем выйти ночью на гидравлический режим, условно, зимний, чтобы не допустить того, чтобы люди мерзли", - сказал технический директор "Харьковских тепловых сетей" Евгений Кауркин.

Отметим, ранее в связи с существенным потеплением в Харькове ввели графики, по которым на время отключали отопление в домах жителей города.