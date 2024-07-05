UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Графіки завтра будуть діяти всю добу, але ввечері відключення світла будуть жорсткіші

Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 6 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби. У Києві та низці областей світло можуть відключати навіть у світло-сірій зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Як пише ДТЕК, відключення у світло-сірій зоні у вечірні години можуть відбуватись у

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Одеській області; 
  • Донецькій області; 
  • Дніпропетровській області. 

В "Укренерго", своєю чергою, відзначають, що з 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків, а у решту годин - дві. 

"Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в "Укренерго". 

Ситуація зі світлом в Україні 

Протягом останніх місяців, на тлі посилення обстрілів російських терористів, українцям почали повертати графіки відключень електропостачання. Останнім часом обмеження діють протягом доби. Зокрема ситуацію погіршує й те, що багато людей користуються кондиціонерами через сильну спеку. 

Тим часом член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначав, що графіки відключення можуть послабити вже після 20-х чисел липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКУкренерго