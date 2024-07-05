Графіки завтра будуть діяти всю добу, але ввечері відключення світла будуть жорсткіші

Як пише ДТЕК, відключення у світло-сірій зоні у вечірні години можуть відбуватись у

Києві;

Київській області;

Одеській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області.

В "Укренерго", своєю чергою, відзначають, що з 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків, а у решту годин - дві.

"Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в "Укренерго".

Ситуація зі світлом в Україні

Протягом останніх місяців, на тлі посилення обстрілів російських терористів, українцям почали повертати графіки відключень електропостачання. Останнім часом обмеження діють протягом доби. Зокрема ситуацію погіршує й те, що багато людей користуються кондиціонерами через сильну спеку.

Тим часом член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначав, що графіки відключення можуть послабити вже після 20-х чисел липня.