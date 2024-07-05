Графики завтра будут действовать все сутки, но вечером отключения света будут жестче

Как пишет ДТЭК, отключения в светло-серой зоне в вечерние часы могут происходить в

Киеве;

Киевской области;

Одесской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области.

В "Укрэнерго", в свою очередь, отмечают, что с 17:00 до 22:00 будут задействованы три очереди графиков, а в остальные часы - две.

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - добавили в "Укрэнерго".

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев, на фоне усиления обстрелов российских террористов, украинцам начали возвращать графики отключений электроснабжения. В последнее время ограничения действуют в течение суток. В частности ситуацию ухудшает и то, что многие люди пользуются кондиционерами из-за сильной жары.

Между тем, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отмечал, что графики отключения могут ослабить уже после 20-х чисел июля.