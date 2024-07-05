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Графики завтра будут действовать все сутки, но вечером отключения света будут жестче

Пятница 05 июля 2024 18:26
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Графики завтра будут действовать все сутки, но вечером отключения света будут жестче Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 6 июля, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. В Киеве и ряде областей свет могут отключать даже в светло-серой зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Как пишет ДТЭК, отключения в светло-серой зоне в вечерние часы могут происходить в

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Одесской области;
  • Донецкой области;
  • Днепропетровской области.

В "Укрэнерго", в свою очередь, отмечают, что с 17:00 до 22:00 будут задействованы три очереди графиков, а в остальные часы - две.

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - добавили в "Укрэнерго".

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев, на фоне усиления обстрелов российских террористов, украинцам начали возвращать графики отключений электроснабжения. В последнее время ограничения действуют в течение суток. В частности ситуацию ухудшает и то, что многие люди пользуются кондиционерами из-за сильной жары.

Между тем, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отмечал, что графики отключения могут ослабить уже после 20-х чисел июля.

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ДТЭК Укрэнерго
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