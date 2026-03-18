Графіки відключення світла повернулись: де в Україні не буде електрики 18 березня

По всій Україні в середу, 18 березня, діють графіки відключення світла - через наслідки попередніх атак на енергооб'єкти та нові обстріли одразу в кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та енергопостачальні компанії по областях.
Через нічні дронові удари по енергооб'єктах та обстріли прифронтових районів зранку без світла залишились частини Харківської, Донецької, Миколаївської та Чернігівської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади.
Станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 11,1% вищим, ніж у той самий час у вівторок. Причина - хмарна погода в більшості регіонів, через яку домашні сонячні панелі майже не генерують енергію, а навантаження на загальну мережу зростає. Тож по всій Україні змушені застосовувати обмеження.
У Києві та області вперше за декілька днів застосовують графіки відключення електроенергії.
ДТЕК також опублікували графіки вимкнень світла в області:
Як видно на графіку, вимикатимуть лише деякі групи споживачів. Максимальний обсяг відключень - 3,5 години.
За попередніми даними, опублікованими АТ "Черкасиобленерго", в області кожна з груп відключатиметься на дві години.
На Житомирщині вимкнуть лише чотири із дванадцяти підчерг. Термін обмежень складає 2 години.
На Чернігівщині 18 березня також діють аварійні графіки. Вони впроваджуються до окремого розпорядження НЕК "Укренерго" - після того діятимуть погодинні обмеження.
У Дніпрі, згідно з даними Yasno, діятимуть графіки відключень лише для деяких груп.
Фото: графіки відключень світла у Дніпрі (static.yasno.ua)
Також опублікували графіки відключень для ЦЕК.
ДТЕК також опублікували графіки вимкнень на Дніпропетровщині на 18 березня.
Як видно з графіка, максимальний обсяг відключень складає 3,5 години. Разом з тим деякі групи не вимикатимуть.
В Одесі графіки відключень сьогодні не застосовуються, лише графік. ДТЕК опублікували ГПВ на 18 березня:
18 березня в Миколаївській області також діятиме графік вимкнення світла. Максимальний обсяг обмежень - 3,5 години.
На Полтавщині 18 березня діють мінімальні обмеження - відключатимуть бізнес та звичайних споживачів в обсязі однієї черги. За даними "Полтаваобленерго", відключення будуть такими:
Сьогодні, 18 березня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". Деякі групи вимикатимуть максимально на 2 години.
На Харківщині обмеження ввели лише для промисловості та бізнесу. Побутових споживачів, за даними "Харківобленерго", не обмежуватимуть.
На Запоріжжі, яке постійно страждає від обстрілів, діють ГПВ. Тут обмеження найжорсткіші в країні - до 5 годин без електрики безперервно.
За даними АТ "Запоріжжяобленерго", графіки на 18 березня такі:
1.1: 15:00 - 20:00
2.2: 11:30 - 15:30
4.1: 11:30 - 15:30
5.2: 15:00 - 20:00
У Кропивницькому та Кіровоградській області 18 березня вимикатимуть одразу кілька черг споживачів. Графік опублікований на сайті "Кіровоградобленерго".
Графік відключень в області опублікували в АТ "Вінницяобленерго".
На Хмельниччині деякі групи споживачів будуть без світла по три години поспіль. Такий графік опублікував місцевий оператор розподілу.
На Тернопільщині також впровадили ГВП на сьогодні. Оскільки загальні графіки тут не публікуються, про обсяг обмежень за своєю адресою потрібно дізнаватись на сайті АТ "Тернопільобленерго".
За даними "Львівобленерго", 18 березня область також буде без світла декілька годин. Орієнтовний графік такий:
Як повідомляє "Рівнеобленерго", через дефіцит потужності оператор розподілу змушений застосовувати графіки вимкнення світла в обсязі декількох черг одночасно.
У Луцьку та Волинській області також 18 березня застосовуються ГПВ електроенергії. За даними "Волиньобленерго", максимальний обсяг обмежень - 4 години.
Фото: графіки відключень світла на Волині 18 березня (Волиньобленерго)
На Буковині електрику відключатимуть майже усім групам споживачів. За даними "Чернівціобленерго", максимальний обсяг обмежень - 2,5 години.
За даними "Закарпаттяобленерго", в області також застосовуються ГПВ. Максимально відключатимуть світло побутовим споживачам на 2 години.
