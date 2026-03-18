Графики отключения света вернулись: где в Украине не будет электричества 18 марта

По всей Украине в среду, 18 марта, действуют графики отключения света - из-за последствий предыдущих атак на энергообъекты и новых обстрелов сразу в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и энергоснабжающие компании по областям.
Из-за ночных дроновых ударов по энергообъектам и обстрелов прифронтовых районов утром без света остались части Харьковской, Донецкой, Николаевской и Черниговской областей. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже работают аварийные бригады.
По состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии был на 11,1% выше, чем в то же время во вторник. Причина - облачная погода в большинстве регионов, из-за которой домашние солнечные панели почти не генерируют энергию, а нагрузка на общую сеть растет. Поэтому по всей Украине вынуждены применять ограничения.
В Киеве и области впервые за несколько дней применяют графики отключения электроэнергии.
ДТЭК также опубликовали графики отключений света в области:
Как видно на графике, отключаться будут лишь некоторые группы потребителей. Максимальный объем отключений - 3,5 часа.
По предварительным данным, опубликованным АО "Черкассыоблэнерго", в области каждая из групп будет отключаться на два часа.
На Житомирщине выключат только четыре из двенадцати подчиненных групп. Срок ограничений составляет 2 часа.
На Черниговщине 18 марта также действуют аварийные графики. Они внедряются до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго" - после того будут действовать почасовые ограничения.
В Днепре, согласно данным Yasno, будут действовать графики отключений только для некоторых групп.
Фото: графики отключений света в Днепре (static.yasno.ua)
Также опубликовали графики отключений для ЦЭК.
ДТЭК также опубликовали графики отключений на Днепропетровщине на 18 марта.
Как видно из графика, максимальный объем отключений составляет 3,5 часа. Вместе с тем некоторые группы не будут выключать.
В Одессе графики отключений сегодня не применяются, только график. ДТЭК опубликовали ГПВ на 18 марта:
18 марта в Николаевской области также будет действовать график отключения света. Максимальный объем ограничений - 3,5 часа.
На Полтавщине 18 марта действуют минимальные ограничения - будут отключать бизнес и обычных потребителей в объеме одной очереди. По данным"Полтаваоблэнерго", отключения будут такими:
Сегодня, 18 марта, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". Некоторые группы будут выключать максимально на 2 часа.
На Харьковщине ограничения ввели только для промышленности и бизнеса. Бытовых потребителей, по данным "Харьковоблэнерго", ограничивать не будут.
На Запорожье, которое постоянно страдает от обстрелов, действуют ГПВ. Здесь ограничения самые жесткие в стране - до 5 часов без электричества непрерывно.
По данным АО "Запорожьеоблэнерго", графики на 18 марта следующие:
1.1: 15:00 - 20:00
2.2: 11:30 - 15:30
4.1: 11:30 - 15:30
5.2: 15:00 - 20:00
В Кропивницком и Кировоградской области 18 марта будут отключать сразу несколько очередей потребителей. График опубликован на сайте "Кировоградоблэнерго".
График отключений в области опубликовали в АО "Винницаоблэнерго".
В Хмельницкой области некоторые группы потребителей будут без света по три часа подряд. Такой график опубликовал местный оператор распределения.
На Тернопольщине также внедрили ГВС на сегодня. Поскольку общие графики здесь не публикуются, об объеме ограничений по своему адресу нужно узнавать на сайте АО "Тернопольоблэнерго".
По данным "Львовоблэнерго", 18 марта область также будет без света несколько часов. Ориентировочный график такой:
Как сообщает "Ровнооблэнерго", из-за дефицита мощности оператор распределения вынужден применять графики отключения света в объеме нескольких очередей одновременно.
В Луцке и Волынской области также 18 марта применяются ГПВ электроэнергии. По данным "Волыньоблэнерго", максимальный объем ограничений - 4 часа.
Фото: графики отключений света на Волыни 18 марта (Волыньоблэнерго)
На Буковине электричество будут отключать почти всем группам потребителей. По данным "Черновцыоблэнерго", максимальный объем ограничений - 2,5 часа.
По данным "Закарпатьеоблэнерго", в области также применяются ГПВ. Максимально будут отключать свет бытовым потребителям на 2 часа.
