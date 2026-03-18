Графіки відключення світла повернулись: де в Україні не буде електрики 18 березня

По всій Україні в середу, 18 березня, діють графіки відключення світла - через наслідки попередніх атак на енергооб'єкти та нові обстріли одразу в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та енергопостачальні компанії по областях.

Нові знеструмлення після атак

Через нічні дронові удари по енергооб'єктах та обстріли прифронтових районів зранку без світла залишились частини Харківської, Донецької, Миколаївської та Чернігівської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади.

Які графіки діють в різних областях України

Станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 11,1% вищим, ніж у той самий час у вівторок. Причина - хмарна погода в більшості регіонів, через яку домашні сонячні панелі майже не генерують енергію, а навантаження на загальну мережу зростає. Тож по всій Україні змушені застосовувати обмеження.

Київ та область

У Києві та області вперше за декілька днів застосовують графіки відключення електроенергії.

ДТЕК також опублікували графіки вимкнень світла в області:

Фото: графіки вимкнень електроенергії в Київській області на 18 березня (ДТЕК)

Як видно на графіку, вимикатимуть лише деякі групи споживачів. Максимальний обсяг відключень - 3,5 години.

Фото: графіки вимкнення світла на Київщині 18 березня (ДТЕК)

Черкаська область

За попередніми даними, опублікованими АТ "Черкасиобленерго", в області кожна з груп відключатиметься на дві години.

Житомирська область

На Житомирщині вимкнуть лише чотири із дванадцяти підчерг. Термін обмежень складає 2 години.

Фото: графіки вимкнення світла на Житомирщині 18 березня (скриншот з сайту "Житомиробленерго")

Чернігівська область

На Чернігівщині 18 березня також діють аварійні графіки. Вони впроваджуються до окремого розпорядження НЕК "Укренерго" - після того діятимуть погодинні обмеження.

Фото: графіки погодинних вимкнень світла на Чернігівщині (АТ "Чернігівобленерго")

Дніпро та Дніпропетровська область

У Дніпрі, згідно з даними Yasno, діятимуть графіки відключень лише для деяких груп.

Фото: графіки відключень світла у Дніпрі (static.yasno.ua)

Також опублікували графіки відключень для ЦЕК.

ДТЕК також опублікували графіки вимкнень на Дніпропетровщині на 18 березня.

Фото: графіки вимкнення електрики на 18 березня у Дніпропетровській області (ДТЕК).

Як видно з графіка, максимальний обсяг відключень складає 3,5 години. Разом з тим деякі групи не вимикатимуть.

Фото: як вимикатимуть світло на Дніпропетровщині 18 березня (ДТЕК)

Одеська область

В Одесі графіки відключень сьогодні не застосовуються, лише графік. ДТЕК опублікували ГПВ на 18 березня:

Миколаївська область

18 березня в Миколаївській області також діятиме графік вимкнення світла. Максимальний обсяг обмежень - 3,5 години.

Фото: графіки відключення світла на 18 березня в Миколаївській області (energy.mk.ua)

Полтавська область

На Полтавщині 18 березня діють мінімальні обмеження - відключатимуть бізнес та звичайних споживачів в обсязі однієї черги. За даними "Полтаваобленерго", відключення будуть такими:

Фото: вимкнення світла 18 березня на Полтавщині ("Полтаваобленерго")

Сумська область

Сьогодні, 18 березня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". Деякі групи вимикатимуть максимально на 2 години.

Фото: графіки вимкнення світла на Сумщині (АТ "Сумиобленерго")

Харків та Харківська область

На Харківщині обмеження ввели лише для промисловості та бізнесу. Побутових споживачів, за даними "Харківобленерго", не обмежуватимуть.

Запорізька область

На Запоріжжі, яке постійно страждає від обстрілів, діють ГПВ. Тут обмеження найжорсткіші в країні - до 5 годин без електрики безперервно.

За даними АТ "Запоріжжяобленерго", графіки на 18 березня такі:

1.1: 15:00 - 20:00

2.2: 11:30 - 15:30

4.1: 11:30 - 15:30

5.2: 15:00 - 20:00

Кіровоградська область

У Кропивницькому та Кіровоградській області 18 березня вимикатимуть одразу кілька черг споживачів. Графік опублікований на сайті "Кіровоградобленерго".

Фото: графік відключення світла на 18 березня у Кіровоградській області (скриншот з сайту "Кіровоградобленерго")

Вінницька область

Графік відключень в області опублікували в АТ "Вінницяобленерго".

Фото: обсяг обмежень в області мінімальний (АТ "Вінницяобленерго")

Хмельницька область

На Хмельниччині деякі групи споживачів будуть без світла по три години поспіль. Такий графік опублікував місцевий оператор розподілу.

Фото: обмеження електрики на 18 березня на Хмельниччині (Хмельницькобленерго)

Тернопільська область

На Тернопільщині також впровадили ГВП на сьогодні. Оскільки загальні графіки тут не публікуються, про обсяг обмежень за своєю адресою потрібно дізнаватись на сайті АТ "Тернопільобленерго".

Львівська область

За даними "Львівобленерго", 18 березня область також буде без світла декілька годин. Орієнтовний графік такий:

Фото: графіки відключень світла на 18 березня (Львівобленерго)

Рівненська область

Як повідомляє "Рівнеобленерго", через дефіцит потужності оператор розподілу змушений застосовувати графіки вимкнення світла в обсязі декількох черг одночасно.

Фото: графіки вимкнень електрики на Рівненщині 18 березня (скриншот з сайту "Рівнеобленерго"

Волинська область

У Луцьку та Волинській області також 18 березня застосовуються ГПВ електроенергії. За даними "Волиньобленерго", максимальний обсяг обмежень - 4 години.

Фото: графіки відключень світла на Волині 18 березня (Волиньобленерго)

Чернівецька область

На Буковині електрику відключатимуть майже усім групам споживачів. За даними "Чернівціобленерго", максимальний обсяг обмежень - 2,5 години.

Фото: графік відключень світла у Чернівецькій області на 18 березня ("Чернівціобленерго")

Закарпатська область

За даними "Закарпаттяобленерго", в області також застосовуються ГПВ. Максимально відключатимуть світло побутовим споживачам на 2 години.

Фото: відключення світла на Закарпатті 18 березня ("Закарпаттяобленерго")