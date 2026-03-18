Графики отключения света вернулись: где в Украине не будет электричества 18 марта

По всей Украине в среду, 18 марта, действуют графики отключения света - из-за последствий предыдущих атак на энергообъекты и новых обстрелов сразу в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и энергоснабжающие компании по областям.

Новые обесточивания после атак

Из-за ночных дроновых ударов по энергообъектам и обстрелов прифронтовых районов утром без света остались части Харьковской, Донецкой, Николаевской и Черниговской областей. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже работают аварийные бригады.

Какие графики действуют в разных областях Украины

По состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии был на 11,1% выше, чем в то же время во вторник. Причина - облачная погода в большинстве регионов, из-за которой домашние солнечные панели почти не генерируют энергию, а нагрузка на общую сеть растет. Поэтому по всей Украине вынуждены применять ограничения.

Киев и область

В Киеве и области впервые за несколько дней применяют графики отключения электроэнергии.

ДТЭК также опубликовали графики отключений света в области:

Фото: графики отключений электроэнергии в Киевской области на 18 марта (ДТЭК)

Как видно на графике, отключаться будут лишь некоторые группы потребителей. Максимальный объем отключений - 3,5 часа.

Фото: графики отключения света в Киевской области 18 марта (ДТЭК)

Черкасская область

По предварительным данным, опубликованным АО "Черкассыоблэнерго", в области каждая из групп будет отключаться на два часа.

Житомирская область

На Житомирщине выключат только четыре из двенадцати подчиненных групп. Срок ограничений составляет 2 часа.

Фото: графики отключения света на Житомирщине 18 марта (скриншот с сайта "Житомироблэнерго")

Читайте также: Украина нарастила импорт электроэнергии: назван ключевой фактор успеха

Черниговская область

На Черниговщине 18 марта также действуют аварийные графики. Они внедряются до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго" - после того будут действовать почасовые ограничения.

Фото: графики почасовых отключений света на Черниговщине (АО "Черниговоблэнерго")

Днепр и Днепропетровская область

В Днепре, согласно данным Yasno, будут действовать графики отключений только для некоторых групп.

Фото: графики отключений света в Днепре (static.yasno.ua)

Также опубликовали графики отключений для ЦЭК.

ДТЭК также опубликовали графики отключений на Днепропетровщине на 18 марта.

Фото: графики отключения электричества на 18 марта в Днепропетровской области (ДТЭК).

Как видно из графика, максимальный объем отключений составляет 3,5 часа. Вместе с тем некоторые группы не будут выключать.

Фото: как будут выключать свет на Днепропетровщине 18 марта (ДТЭК)

Одесская область

В Одессе графики отключений сегодня не применяются, только график. ДТЭК опубликовали ГПВ на 18 марта:

Николаевская область

18 марта в Николаевской области также будет действовать график отключения света. Максимальный объем ограничений - 3,5 часа.

Фото: графики отключения света на 18 марта в Николаевской области (energy.mk.ua)

Полтавская область

На Полтавщине 18 марта действуют минимальные ограничения - будут отключать бизнес и обычных потребителей в объеме одной очереди. По данным"Полтаваоблэнерго", отключения будут такими:

Фото: отключение света 18 марта на Полтавщине ("Полтаваоблэнерго")

Сумская область

Сегодня, 18 марта, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". Некоторые группы будут выключать максимально на 2 часа.

Фото: графики отключения света на Сумщине (АО "Сумыоблэнерго")

Харьков и Харьковская область

На Харьковщине ограничения ввели только для промышленности и бизнеса. Бытовых потребителей, по данным "Харьковоблэнерго", ограничивать не будут.

Запорожская область

На Запорожье, которое постоянно страдает от обстрелов, действуют ГПВ. Здесь ограничения самые жесткие в стране - до 5 часов без электричества непрерывно.

По данным АО "Запорожьеоблэнерго", графики на 18 марта следующие:

1.1: 15:00 - 20:00

2.2: 11:30 - 15:30

4.1: 11:30 - 15:30

5.2: 15:00 - 20:00

Кировоградская область

В Кропивницком и Кировоградской области 18 марта будут отключать сразу несколько очередей потребителей. График опубликован на сайте "Кировоградоблэнерго".

Фото: график отключения света на 18 марта в Кировоградской области (скриншот с сайта "Кировоградоблэнерго")

Винницкая область

График отключений в области опубликовали в АО "Винницаоблэнерго".

Фото: объем ограничений в области минимальный (АО "Винницаоблэнерго")

Хмельницкая область

В Хмельницкой области некоторые группы потребителей будут без света по три часа подряд. Такой график опубликовал местный оператор распределения.

Фото: ограничения электричества на 18 марта в Хмельницкой области (Хмельницкоблэнерго)

Тернопольская область

На Тернопольщине также внедрили ГВС на сегодня. Поскольку общие графики здесь не публикуются, об объеме ограничений по своему адресу нужно узнавать на сайте АО "Тернопольоблэнерго".

Львовская область

По данным "Львовоблэнерго", 18 марта область также будет без света несколько часов. Ориентировочный график такой:

Фото: графики отключений света на 18 марта (Львовоблэнерго)

Ровенская область

Как сообщает "Ровнооблэнерго", из-за дефицита мощности оператор распределения вынужден применять графики отключения света в объеме нескольких очередей одновременно.

Фото: графики отключений электричества на Ровенщине 18 марта (скриншот с сайта "Ровнооблэнерго"

Волынская область

В Луцке и Волынской области также 18 марта применяются ГПВ электроэнергии. По данным "Волыньоблэнерго", максимальный объем ограничений - 4 часа.

Фото: графики отключений света на Волыни 18 марта (Волыньоблэнерго)

Черновицкая область

На Буковине электричество будут отключать почти всем группам потребителей. По данным "Черновцыоблэнерго", максимальный объем ограничений - 2,5 часа.

Фото: график отключений света в Черновицкой области на 18 марта ("Черновцыоблэнерго")

Закарпатская область

По данным "Закарпатьеоблэнерго", в области также применяются ГПВ. Максимально будут отключать свет бытовым потребителям на 2 часа.

Фото: отключение света на Закарпатье 18 марта ("Закарпатьеоблэнерго")