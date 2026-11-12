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Графіки відключення світла обсягом до трьох черг діятимуть 13 листопада

20:25 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

В Україні 13 листопада відключення електроенергії вводять у низці областей протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Графіки на 13 листопада

13 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:

  • для промисловості - графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Причиною обмежень є наслідки атак РФ на енергосистему України.

Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, зазначили в "Укренерго".

Раніше РБК-Україна писало, що після чергового російського удару на одній із підстанцій "Укренерго" утворилася вирва розміром із житловий будинок.

Крім того, окупанти вдарили дронами по шістьох громадах Житомирщини. Пошкоджені приватні будинки, а також важливі об'єкти енергетики й транспорту.

Також стало відомо, що через російські атаки без світла залишилася частина споживачів у восьми областях.

Протягом 11 листопада Росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру. Станом на ранок частково знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.

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УкраїнаГрафіки відключення світла