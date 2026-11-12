Графіки відключення світла обсягом до трьох черг діятимуть 13 листопада

Графіки на 13 листопада

13 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:

для промисловості - графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Причиною обмежень є наслідки атак РФ на енергосистему України.

Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, зазначили в "Укренерго".

Раніше РБК-Україна писало, що після чергового російського удару на одній із підстанцій "Укренерго" утворилася вирва розміром із житловий будинок.

Крім того, окупанти вдарили дронами по шістьох громадах Житомирщини. Пошкоджені приватні будинки, а також важливі об'єкти енергетики й транспорту.