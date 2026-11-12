RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Графики отключения света объемом до трех очередей будут действовать 13 ноября

20:25 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

В Украине 13 ноября отключение электроэнергии вводится в ряде областей в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Графики на 13 ноября

13 ноября в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии:

  • для промышленности - графики ограничения мощности;
  • для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).

Причиной ограничений являются последствия атак РФ на энергосистему Украины.

Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, отметили в "Укрэнерго".

Ранее РБК-Украина писало, что после очередного российского удара на одной из подстанций "Укрэнерго" образовалась воронка размером с жилой дом.

Кроме того, оккупанты ударили дронами по шести громадам Житомирщины. Повреждены частные дома, а также важные объекты энергетики и транспорта.

Также стало известно, что из-за российских атак без света осталась часть потребителей в восьми областях.

В течение 11 ноября Россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру. На утро частично обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаГрафики отключения света