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Тільки за графіками. Відключення світла в Україні завтра продовжиться: список областей

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 22:28
Тільки за графіками. Відключення світла в Україні завтра продовжиться: список областей Фото: на 8 листопада електрику буде планово відключено у низці регіонів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Протягом доби 8 листопада заплановані відключення у низці регіонів України. Аварійних відключень поки не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НЕК "Укренерго".

За даними Національної енергетичної компанії, планові графіки відключень для споживачів будуть застосовані у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.

Ці обмеження енергоспоживання необхідні, аби зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути аварійних ситуацій.

"Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", - закликають енергетики українських споживачів.

Оновлено.

Також планові відключення вводяться у Івано-Франківській, Запорізькій та Львівській областях.

Як повідомили в Прикарпаття обленерго, завтра уже з 7:00 графіки відключень вводяться для ІІІ групи. У Запоріжжі та Запорізькому районі відключення, за даними місцевого обленерго, розпочнуться з четвертої черги. А у Львівській області першими будуть відключати третю групу (відключення почнуться о 8:00).

Нагадаємо, як варто діяти людям у разі відсутності світла, інтернету і мобільного зв'язку.

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