Графіки відключення електроенергії можуть повернути: Шмигаль назвав умову

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у травні в Україні знову почали вимикати світло на тлі поновлення інтенсивних обстрілів російськими військами інфраструктури країни, в результаті яких було зруйновано кілька великих ТЕС та ТЕЦ.

Попри це протягом останніх декілька днів ситуація змінилася - світло не вимикали.

Як пояснив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко, така ситуація, ймовірно, пов'язана із тим, що один енергоблок АЕС вивели з ремонту.

Втім за словами експерта у сфері енергетики, влітку відключення світла в Україні можуть бути серйозніші через спеку та ремонти.

Як повідомлялось раніше, в Україні 30 травня відключення електроенергії не прогнозуються.

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