Чи вимикатимуть завтра в Україні світло: що кажуть в "Укренерго"

В Україні у четвер, 30 травня, відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

Зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у травні в Україні знову почали вимикати світло. Спочатку це були екстрені відключення, потім - за графіками.

Обмеження електропостачання пов'язані з дефіцитом в енергосистемі. Зокрема, причиною стало те що українські енергооб'єкти піддалися низці масованих російських ударів. В результаті було зруйновано кілька великих ТЕС та ТЕЦ.

Однак протягом останніх декілька днів ситуація змінилася - світло не вимикали.

Гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що така ситуація, ймовірно, пов'язана із тим, що один енергоблок АЕС вивели з ремонту.

Водночас, за словами експерта у сфері енергетики, влітку відключення світла в Україні можуть бути серйозніші через спеку та ремонти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.