Графики отключения электроэнергии могут вернуть: Шмыгаль назвал условие

Отключение света в Украине

Напомним, в мае в Украине снова начали выключать свет на фоне возобновления интенсивных обстрелов российскими войсками инфраструктуры страны, в результате которых были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ.

Несмотря на это в последние несколько дней ситуация изменилась - свет не выключали.

Как пояснил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, такая ситуация, вероятно, связана с тем, что один энергоблок АЭС был выведен из ремонта.

Впрочем, по словам эксперта в сфере энергетики, летом отключения света в Украине могут быть серьезнее из-за жары и ремонта.

Как сообщалось ранее, в Украине 30 мая отключения электроэнергии не прогнозируются.

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